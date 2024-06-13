"Это было бы ошибкой": нардеп сказал, смогут ли бронироваться самозанятые ФОП

ФОП является важной составляющей бизнес-процессов

Самозанятые ФОП имеют право на экономическое бронирование в Украине. Они являются важной составляющей целого ряда индустрий в нашей стране, а потому не предоставлять им возможность бронирования было бы ошибкой.

Такое мнение выразил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Украины Дмитрий Наталуха на сайте Главком. По его словам, для этой категории есть дополнительные требования.

"У нас есть целые индустрии, где ФОП является важной составляющей бизнес-процессов. Не бронировать их, я думаю, было бы ошибкой", — отметил Наталуха.

Он добавил, что в одном только ІТ страна теряет миллиарды из-за срывов контрактов с предостережения иностранцев в заключении новых именно с украинцами.

"Потому в двух из трех моделей мы заложили эту опцию. Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять фейковые ФОПы", — объяснил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Наталуха объяснил свое мнение насчет вопрос, является ли экономическое бронирование откупом от службы. Он говорит, что забронированный специалист не только работает, но и приносит значительно больший финансовый вклад для обороны.