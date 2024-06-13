"Це було б помилкою": нардеп сказав, чи зможуть бронюватися самозайняті ФОП

ФОП є важливою складовою бізнес-процесів

Самозайняті ФОП мають право на економічне бронювання в Україні. Вони є важливою складовою низки індустрій у нашій країні, а тому не надавати їм можливість бронювання було б помилкою.

Таку думку висловив голова комітету ВР з питань економічного розвитку народний депутат України Дмитро Наталуха на сайті Главкома. З його слів, для цієї категорії є додаткові вимоги.

"У нас є цілі індустрії, де ФОП є важливою складовою бізнес-процесів. Не бронювати їх, я думаю, було б помилкою", — зазначив Наталуха.

Він додав, що в одному лише ІТ країна втрачає мільярди через зриви контрактів із застереження іноземців у укладанні нових саме з українцями.

"Тому у двох із трьох моделей ми заклали цю опцію. Втім, для них є додаткові вимоги щодо термінів реєстрації та обігу, щоб відсіяти фейкові ФОП", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Наталуха пояснив свою думку щодо питання, чи є економічне бронювання відкупом від служби. Він каже, що заброньований фахівець не тільки працює, а й приносить значно більший фінансовий внесок для оборони.