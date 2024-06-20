Никаких "Андрійовна" или "Андрієвна": как правильно писать это отчество в украинском языке

Многие допускают эти распространенные ошибки

В украинском языке часто возникают проблемы с написанием отчеств как мужских, так и женских. Например, если отец у девушки Андрей, то она будет "Андрійовна", "Андрієвна" или "Андріївна"?

"Телеграф" разобрался в том, как правильно писать это отчество в применении к девушкам. Существует только один правильный вариант написания.

Так, в украинском языке нет никаких "Андрійовних" или "Андрієвних". Согласно правилам украинской грамматики нужно писать и говорить исключительно "Андріївна". Когда образуются женские отчества в украинском языке от имен, которые заканчиваются на "й", нужно добавлять суффикс "ївна". Например: Андрій – Андріївна, Сергій – Сергіївна.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как образуется мужское отчество от имени Андрей. "Андрієвич" или "Андріїч" — неправильные варианты.

Также "Телеграф" о том, как правильно писать имя Константин в украинском языке и отчество от него. В Украине живет около 115 тысяч носителей этого имени.