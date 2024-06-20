Нужно явиться в ТЦК: в Минобороны сказали, кто должен стать на воинский учет

Это касается одной категории граждан

В Украине мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более трех месяцев, обязаны были вернуться и стать на воинский учет до 18 июня 2024 года. Для этого есть несколько способов.

В Министерстве обороны объяснили, что будет, если военнообязанные проигнорируют это требование. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, в ведомстве пояснили, что есть ряд способов стать на учет: лично прибыть в ТЦК и СП или подать заявление о постановке на воинский учет в произвольной форме через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

То есть, гражданин подает заявление лично в зарубежное дипломатическое учреждение Украины вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу. Далее паспорт ему либо возвращается, либо отправляется с помощью почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта для выезда за границу.

Зарубежное дипведомство Украины направляет заявление с определенными документами в соответствующий ТЦК на адрес их электронной почты, в семидневный срок.

Данные требования не касаются работников системы органов дипломатической службы Украины. В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", допризывники, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами, обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в определенный срок, указанный в повестке, вместе с необходимыми документами.

Изменения, внесенные в ПКМУ от 30.12.2022 г. №1487, процедуру постановки на воинский учет через дипломатическое учреждение, не касаются допризывников, так как это противоречит требованиям Закона о воинской обязанности.

В Минобороны подчеркнули, что нарушение этих требований может привести к административной ответственности согласно КУоАП (размер штрафа от 17 000 грн до 25 500 грн).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юристы рассказали, когда истекает срок штрафа для нарушителей воинского учета.