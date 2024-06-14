Укр

Убийство 9-летней Валерии: новые подробности о главном подозреваемом по делу

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Полиция официально не разглашает деталей дела, но СМИ узнали некоторые интересные моменты Новость обновлена 14 июня 2024, 17:29
Полиция официально не разглашает деталей дела, но СМИ узнали некоторые интересные моменты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новые детали резонансного дела

Основной подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии в немецком Дебельне — уроженец Молдовы Андрей — сбежал. Его не могут обнаружить на территории Германии и Чехии.

Сам он постоянно проживает в Праге, а в последний раз его видели в городе Млада-Болеслав (Чехия). Оно находится в 200 км от Дебельна, где и убили девочку, сообщает Bild.

Подозреваемый в убийстве 9-летней Валерии сбежал

Правоохранительные органы официально не комментируют расследование. Однако журналистам немецкого СМИ удалось узнать, что Андрей был в Дебельне в день исчезновения девочки, то есть 3 июня.

Сейчас его ищут правоохранители в Германии и Чехии, но не могут найти. В последний раз его видели в чешском городе Млада-Болеслав. Он был в кабриолете.

По данным СМИ, Андрей ― бывший любимый матери Валерии. В день исчезновения девочки он ей писал и потребовал поговорить с ним по телефону.

Напомним, 9-летняя Валерия исчезла утром 3 июня. Ее искали в течение недели. Немецкие правоохранители связывались с коллегами в Польше, Чехии и Украине. Под подозрением был даже отец девочки, который с фронта записал эмоциональное обращение.

Чуть больше чем через неделю в лесу нашли тело девочки. Полиция подтверждает, что она стала жертвой преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще детали стали известны об убийстве 9-летней Валерии. В материале собраны подробности о ходе расследования.

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