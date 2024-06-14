Новый рекорд: у границы с Молдовой в грузовике обнаружили более 40 уклонистов (фото, видео)

Правоохранители проводят проверку

В четверг, 13 июня, вечером в Одесской области пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы с Молдовой. Они задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 мужчину.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, таким образом мужчины пытались доехать до границы с Молдовой.

"Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на меньшие или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы", — подчеркнул спикер.

Демченко также отметил, что сейчас проводится проверка этих мужчин. По его словам, против водителя правоохранители возбудили дело за организацию незаконного пересечения границы.

Как отметили в пресс-службе ГПСУ, охранники государственной границы остановили грузовик марки "Рено" недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской общины. Водитель, житель Болградского района, вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 мужчину в возрасте от 18-60 лет.

В ГПСУ подчеркни, что этот случай претендует на новый рекорд по количеству выявленных людей в одном транспортном средстве. Отмечается, что "туристами" оказались жители Киевщины, Одесщины, Луганщины, Донецкой области, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины, Кировоградщины, Черниговщины, Житомирщины, Черкасщины и Волыни.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении двух фигурантов направлено сообщение в Национальную полицию. По другим нарушителям пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Новосельское на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 8 марта, возле контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области, в 3 километрах от границы Украины и Румынии, задержали грузовой автобус Mercedes. В транспортном средстве кроме водителя находились 34 человека призывного возраста, которые планировали незаконно пересечь границу.