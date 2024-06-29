Без света целый день, а вечером – неприятный сюрприз: какие графики отключений будут действовать 30 июня

В графиках три категории ограничений

В воскресенье, 30 июня, графики почасовых отключений света будут действовать на протяжении всех суток. В вечерние часы ожидаются более строгие ограничения, когда будут отключены по несколько групп потребителей одновременно.

Об этом сообщает Укрэнерго. Также энергетики напомнили об экономном потреблении в часы, когда свет есть.

"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", — говорится в сообщении.

Графики имеют три категории: свет есть (обозначен белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (обозначен светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, которым поочередно отключают свет.

Напоминаем, что актуальную информацию об отключении света можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой. В компании Yasno отметили, что к началу отопительного сезона даже теоретически невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию.