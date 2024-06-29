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Без світла цілий день, а ввечері - неприємний сюрприз: які графіки відключень діятимуть 30 червня

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Шість груп споживачів відключатимуть рівномірно Новина оновлена 29 червня 2024, 18:23
Шість груп споживачів відключатимуть рівномірно. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

У графіках три категорії обмежень

У неділю, 30 червня, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом всієї доби. У вечірні години очікуються більш суворі обмеження, коли відключатимуть по декілька груп споживачів одночасно.

Про це інформує Укренерго. Також енергетики нагадали про ощадливе споживання у години, коли світло є.

"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", — йдеться у повідомленні.

Графіки мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим). Споживачів поділено на шість груп, яким по черзі відключають світло.

Нагадуємо, що актуальну інформацію про відключення світла можна знайти на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

  • Перейти на сайт ДТЕК.
  • Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
  • Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку. У компанії Yasno зазначили, що до початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію.

Теги:
#Укренерго #Світло #Графіки відключень