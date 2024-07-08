Зеленский прибыл с визитом в Польшу: о чем будут говорить политики

Глава государства сделал остановку в Варшаве на пути в Вашингтон

В понедельник, 8 июля, в Варшаве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском.

Об этом сообщил Офис Президента. Отмечается, что Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся лицом к лицу, а также в расширенном составе с участием делегаций.

Также запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Также стороны обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве.

Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.

Следует отметить, что Владимир Зеленский сделал остановку в Варшаве по пути в Вашингтон, где он примет участие в саммите НАТО, который продлится 9-11 июля.

Польские СМИ подтвердили прибытие президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Известно, что сначала украинский президент встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После встречи примерно в 13:15 состоится их совместная пресс-конференция. Далее в программе визита встреча Владимира Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Их переговоры могут пройти на полях саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.