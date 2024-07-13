Отключения света 14 июля: каким областям повезет меньше всего
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Будут отключать сразу по несколько очередей
В воскресенье, 14 июля, в течение суток по всей Украине будут применяться графики отключений. В Киеве и еще четырех областях будет высокая вероятность отключений и в светло-серой зоне.
Об этом сообщает компания ДТЭК. Применения светло-серых зон отключений могут применяться в столице с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток.
"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток", — говорится в сообщении.
В Укренерго добавили, что с 7:00 до 15:00 будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.
Отметим, что в действующих графиках сейчас есть три категории отключений:
- темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
- светло-серая зона – отключения света возможны;
- белая зона – свет гарантирован.
Если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика.
Напомним, на Днепропетровщине люди вышли протестовать под здание ДТЭК из-за длительного отключения электричества. Они отмечали, что света не было по 17 часов в сутки.
Ситуацию прокомментировали в ДТЭК. Там отметили, что отключение света – вынужденный шаг. Причина этого — разрушение россиянами энергосистемы страны.