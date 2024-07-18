Не обновили данные и избежали штрафа: юрист рассказывает, как это возможно

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны были обновить свои данные. За нарушение этой нормы людей могут привлечь к административной ответственности, однако эта норма касается не всех.

Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в комментарии NV. Он разъяснил, в каких случаях военнообязанных не будут штрафовать за необновление данных.

"Есть примечание в этих статьях в Кодексе об административных правонарушениях, что если информация в этот Реестр призывников, резервистов и военнообязанных ["Оберіг"] подтягивается из других госреестров, то на лиц, которые не обновили контактные данные, штраф не налагается", — уточнил юрист.

Роман Бондаренко добавил, что в Государственной миграционной службе может быть информация об адресе регистрации, в налоговой — о мобильном телефоне военнообязанного. Если же эти люди не обновят свои контактные данные, то штрафы на них накладываться не будут. Однако важно, чтобы данные об этих людях были в других реестрах.

"Априори все эти данные есть в реестрах. Это реестр записи актов гражданского состояния, это реестр налоговый, пенсионный фонд, пограничная служба, судебная власть. То есть вся информация, которая есть о гражданине Украины, физическом лице в этих государственных реестрах, она подтягивается в этот реестр "Оберіг". И он формирует, скажем так, такую военную учетную карточку лица", — добавил Роман Бондаренко.

Ранее мы рассказывали, что такое база "Оберіг" и чем она отличается от приложения "Резерв+". Также "Телеграф" писал, как будут наказывать за необновление данных после 17 июля