Будут не менее сложные вызовы: Буданов рассказал, что ждет украинцев после войны

Война неизбежно закончится

Война России против Украины рано или поздно завершится. Однако после нее украинцев ждут не менее сложные вызовы.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время выступления перед выпускниками Киевской школы экономики. Его слова приводит пресс-служба ГУР.

По его словам, нынешнему поколению украинцев выпало жить в чрезвычайное время, когда в нашей стране решаются глобальные вопросы, которые будут иметь далекоидущие последствия для всего человечества.

"Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы. Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", — сказал он.

Буданов добавил, что любое движение вперед встречается с сопротивлением и это нормально, а также свидетельствует о том, что нация и люди делают все правильно.

Как сообщалось ранее, Буданов говорил, что Украине пора отказываться от российских нарративов о том, что "украинцы — нация земледельцев". Наша страна воевала столетиями и будет воевать дальше.