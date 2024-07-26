Бужанский рассказал "Телеграфу", как изменится его жизнь после новостей о потенциальном покушении

Нардеп прокомментировал и возможность российского следа

Народный депутат Украины Максим Бужанский, бывший в списке следующих потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, заявил, что не планирует никоим образом менять свою жизнь. Народный избранник уверен, что сейчас все внимание общества приковано к событиям на фронте.

Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу". На вопрос нашей журналистки о том, планирует ли он, в свете последних событий, усилить свою охрану и замечал ли какие-либо признаки слежки за собой, нардеп ответил просто:

— Ничего необычного не замечал, считаю, что внимание всех сейчас приковано к событиям на фронте, никаких изменений в своем образе жизни не планирую.

Также Бужанский прокомментировал возможность российского следа в убийстве Фарион. По его словам, исключать такую версию не стоит.

"Одиннадцатый год идет война, и в любых трагедиях подобного рода может быть след, роль, влияние Российской Федерации. Так ли это в случае убийства Ирины выяснит следствие", — сказал народный избранник.

Напомним, языковеда и профессора Ирину Фарион убили во Львове 19 июля. Известный украинский филолог стал жертвой покушения, в нее стреляли. Женщина четыре часа боролась за жизнь, однако врачи не смогли вытащить ее из того мира.

25 июля предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний днепрянин по имени Вячеслав Зинченко. 26 июля ему объявили о подозрении в убийстве. В настоящее время продолжаются следственные действия и судебные заседания.