Фальшивых документов станет меньше: в Украине начали выдавить водительские права и техпаспорт нового образца (фото)

"Телеграф", ссылаясь на слова начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудика, расскажет, кому не нужно менять

В Украине с 1 августа сервисные центры МВД будут выдавать обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. У них будут дополнительные элементы защиты.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в прямом эфире телеканала "Киев24". Он говорит, что на защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Оно состоит из трех букв и шести цифр.

"Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", – сказал Николай Рудык.

Начальник Главного сервисного центра МВД рассказал также о еще одном элементе защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые будут выдаваться. Речь идет о QR-коде, расположенном в правом нижнем углу:

"Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр – серия, номер документа и данные о транспортном средстве".

Обновленное водительское удостоверение

Обратите внимание, что все изданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

Рудик говорит, что Главный сервисный центр МВД активно сотрудничает с Киберполицией в противодействии изготовлению фальшивых документов: "Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Поэтому все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные".

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 мая изменились некоторые правила дорожного движения. Теперь украинцы должны всегда включать ближний свет фар или ходовые огни за городом.