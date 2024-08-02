"Крыша" для ГУР или признак скорого мира? Зачем в Украине хотят легализовать частные военные компании

Законопроект нардепа с неоднозначной репутацией поможет решить множество вопросов, но есть свои нюансы

Полномасштабная война в Украине подняла вопрос развития частных военных компаний, став площадкой для пиара одной из наиболее известной из них – ЧВК "Вагнер". Однако после гибели ее основателя Евгения Пригожина и тяжелых потерь в Украине, компания сосредоточилась на деятельности в Центральной Африке. Но и там ее части были разгромлены повстанцами-туарегами в Мали.

Тем не менее в Украине решили пойти по этому пути, что вызвало рост дискуссий вокруг судьбы законопроекта о легализации ЧВК. Зарегистрированный еще 29 апреля под №11214 документ предлагал разрешить создавать т.н. "международные оборонные компании", которые могли бы работать за границей. Но при этом они бы подчинялись Главному управлению разведки Минобороны Украины.

О чем может говорить предложенный законопроект и как его авторы видят деятельность ЧВК по-украински, разбирался "Телеграф".

Истоки ЧВК в Украине

Отметим сразу: по действующему законодательству, воинская служба граждан Украины по контракту за границей является незаконной и подпадает под действие статьи 447 Уголовного кодекса "Наемничество". Наказание за участие в вооруженном конфликте за пределами нашей страны грозит наемнику лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Впрочем, в зависимости от обстоятельств можно получить и до 15 лет.

По данным СМИ, в 2008 году в Одессе МВД Украины пресекло деятельность компании Muse Professional Group, занимавшейся отправкой украинцев в Афганистан. До 2011-го шла вербовка в охваченную гражданской войной Ливию. Украинских бойцов, специалистов по техников, ПВОшников и боевых пилотов заманивали зарплатами от 2 до 12 тысяч долларов.

В 2019-м году вспыхнул скандал вокруг российско-украинской ЧВК "Вега", по данным группы Conflict Intelligence Team (CIT) она обучала бойцов друга Путина, диктатора Сирии Башара Асада. Военная компания была организована вокруг созданной в 2011-м году в Николаеве компании Vega Strategic Services. Ее владелец Анатолий Смолин позднее заявил журналистам, что компания в 2012-м году переехала на Кипр и занимается исключительно охранной деятельностью, имея филиал в том числе в Сирии.

В Службе безопасности Украины этот скандал назвали провокацией российских спецслужб, в которой участвовали бойцы ЧВК "Вагнер". Впрочем, никакого продолжения тот скандал не получил.

В 2021-м уже сама СБУ заявила о разоблачении незаконной "частной военной компании", во главе которой стоял экс-командир батальона "Донбасс" и бывший нардеп Семен Семенченко, а также "агент НАБУ" Евгений Шевченко. По данным спецслужбы, личный состав компании насчитывал около 150 человек, ЧВК заключила договора с рядом стран Ближнего Востока. Вели переговоры и о поставке оружия.

Бывшему политику инкриминировали создание незаконного вооруженного формирования, за что ему грозит срок от двух до пяти лет, правда, с лета 2022 года он находится под домашним арестом.

Были наемниками – станут операторами международных оборонных компаний

Если сейчас участие украинцев в боевых действиях в других странах подпадает под статью "Наемничество", то авторы законопроекта предлагают законодательно урегулировать этот вопрос. Теперь, если наш гражданин заключит договор с международной оборонной компанией в Украине, он станет "оператором" и будет находиться в правовом поле.

Автор законопроекта №11214 народный депутат Сергей Гривко известен многими весьма экзотическими законодательными инициативами, в том числе о легализации шаманов, введении налога на бездетность и даже расстреле военных за неподчинение командирам.

Впрочем, в законопроекте о легализации ЧВК народный избранник предлагает вроде бы здравые вещи:

разрешить деятельность в Украине международных оборонных компаний, которые бы предоставляли услуги на мировом рынке;

выдавать таким компаниям лицензии;

передать регулирование рынка создаваемой Госслужбе по делам международных оборонных компаний, подконтрольной и подотчетной Главному управлению разведки МО Украины;

разрешить создание таких компаний только гражданам Украины и фирмам, принадлежащим гражданам Украины, причем таким, которые не подпадают под санкции;

утвердить перечень услуг, которые могут оказывать такие компании за пределами Украины, которые не предполагают прямого участия в боевых действиях;

разрешить иметь свои запасы оружия, снаряжения, полигоны и прочее имущество, причем все это должно находится исключительно в приграничных областях с РФ как страной, признанной в Украине террористом;

обязанность быть мобилизованными в ряды ВСУ в случае введения военного положения и по решению СНБО Украины;

в ряды операторов компании можно набирать не только граждан Украины, но и иностранцев и лиц без гражданства, достигших 21 года, но при этом служивших в воинских подразделениях Украины не менее года;

операторы компании имеют право применять оружие и спецсредства в строго ограниченных случаях и обязаны передавать правонарушителей в руки правоохранителей.

Необходимость принятия своего законопроекта Сергей Гривко обосновывает необходимостью занять военнослужащих после демобилизации, легализация же ЧВК якобы даст:

рост безопасности Украины;

роста доходов бюджета за счет налогов от компаний;

развитие и безопасность районам расположения таких компаний;

социально-психологическую реабилитацию вчерашних военнослужащих с возможностью получить высокооплачиваемую работу.

Просто бизнес, нужный стране и ветеранам?

Несмотря на всю одиозность автора документа, законопроект вполне может получить поддержку на самом высоком уровне. Еще в 2020 году президент Владимир Зеленский говорил о легализации ЧВК в Украине, как одном из механизмов социализации ветеранов АТО/ООС, при условии сбалансированности предложений.

При этом ситуация вокруг законопроекта Сергея Гривко довольно неоднозначная. Так, хотя изначально писали о полной поддержке документа со стороны Минобороны, вскоре выяснилось, что оборонное ведомство готово поддержать, но с замечаниями. В частности, создать рабочую группу для доработки законопроекта, который противоречит как законам Украины, так и международному законодательству.

В то же время военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что подобный закон должен быть принят как можно скорее. Правда, чтобы Украина могла привлечь квалифицированных специалистов с особыми навыками. Например, медиков и техников.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что законопроект может принести пользу Украине, так как:

поможет трудоустроить вчерашних военнослужащих;

позволит заработать немалые деньги;

способствует получению Украиной статуса субъекта на мировой арене.

– По окончании войны (а ранее говорить о создании ЧВК нет смысла), на украинских военнослужащих будет огромный спрос, как имеющих богатый боевой опыт. И желающие уйдут в такие компании, но они уйдут туда обычными контрактниками, а создание оборонных компаний в Украине позволит нам занять часть этого рынка. А только "Вагнер" зарабатывал в Африке до 200-250 млн долл. чистой прибыли ежегодно, – подчеркивает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Помимо заработка на оказании оборонных услуг, будущие украинские военные компании помогут продвигать отечественный бизнес на мировом рынке.

– Есть рынки, прежде всего в развивающихся странах, в которых без обеспечения физической защиты просто невозможно вести дела, это прежде всего Африка. Украинский бизнес не идет на такие рынки, так как не имеет надежной защиты, и оборонные компании помогут этот вопрос решить, – говорит Евгений Дикий об еще одном аспекте влияния будущих украинских ЧВК на развитие экономики Украины.

С ним солидарен и политический эксперт Олег Постернак.

– Направить профессиональную военную активность бывших украинских фронтовиков на международном направлении в виде оборонных компаний позволит решить много проблем – дать возможность нашим военным заработать, а Украине – усилить свое влияние на мировые процессы, так как боевая слава украинской армии очень уверенно укрепилась за годы войны с Россий, – считает эксперт. в комментарии "Телеграфу"

В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сомневается, что ЧВК будут эффективны в Украине именно как частный бизнес. Причиной тому – война в РФ, до окончания которой создание ЧВК в стране невозможно, и высокая "цена входа" на рынок.

"Снаряжение, техника, полигоны, зарплата сотрудников минимум в 2-3 раза выше, чем в регулярной армии – все это предполагает высокий уровень инвестиций, которых в Украине попросту нет. По этой причине думаю более эффективным мог бы стать государственный военный бизнес", – считает собеседник "Телеграфа".

По его мнению, более эффективным может стать механизм оказания военных услуг другим странам государством Украина.

– Сегодня у нас есть масса военнослужащих, которые не видят себя на гражданке и хотели бы заниматься военным делом. В этих условиях было бы более правильным создание Госагентства, которое заключает прямые договора с другими странами на оказание оборонных услуг, не предполагающих участия в боевых действиях. Это могут быть обучение личного состава, ремонт техники, курсы операторов БПЛА и другие.

Затем специалисты из числа военнослужащих ВСУ, по частным договорам с Госагенством направляются в страну, с которой Украина заключила договор на оказание оборонных услуг. Тем самым госбюджет получает доходы от контракта, а военнослужащие ВСУ со специальными навыками могут заработать больше, чем в армии, не покидая воинскую службу, – говорит об альтернативном варианте легализации в Украине оказания оборонных услуг Иван Ступак.

ЧВК под крышей ГУР – это нормально?

Статья 4 законопроекта прописывает возложить обязанности по регулированию деятельности международных оборонных компаний в Украине на Госслужбу по делам этих компаний. Но поскольку последнюю предлагают сделать подотчетной и подконтрольной ГУР, то в конечном итоге именно военная разведка Украины будет иметь решающее влияние на рынке военных услуг, если документ будет принят.

С одной стороны, это позволит легализовать деятельность ГУР за рубежом под видом таких компаний. Тем более, что ведомство Кирилла Буданова проводит такую деятельность в некоторых африканских странах против ЧВК "Вагнер".

Об этом прямо говорит Евгений Дикий, он подчеркивает, что ЧВК являются частными только по названию.

– Все подобные компании координируются спецслужбами и позволяют продвигать национальные интересы – это мировая практика, и тот же "Вагнер" просто копировал существующую модель. Так что ЧВК – это один из механизмов государства, довольно грязный, – поясняет эксперт.

Как подчеркивает экс-командир роты батальона "Айдар", с начала российского вторжения в Украину к нам обратились многие повстанческие движения, борющиеся с РФ, но признали официально мы лишь независимость Ичкерии.

– Не секрет, что ГУР присутствует в Африке, где противостоит тому же "Вагнеру". Но официально признана лишь наша поддержка правительству Судана, которые является законным и признанным в мире. В Мали местные туареги воюют против пророссийского правительства и обеспечивающего его пребывание у власти "Вагнера". Но Азавад в Мали никем не признается и действовать официально там Украина не может, а ЧВК бы решила эту проблему. И тем самым мы снова-таки усиливали бы свои позиции и субъектность в мире, – поясняет собеседник "Телеграфа".

Однако Иван Ступак считает, что работа подобных ЧВК под эгидой спецслужб будет иметь высокие коррупционные риски, ведь деятельность последних всегда засекречена по объективным причинам.

– Мы можем столкнуться с ситуацией, когда будут составляться двойные контракты, финансовая отчетность будет закрытой, а средства по разным схемам оставаться за границей. И в целом, ГУР это прежде всего разведка и диверсии, не их дело строить международный бизнес, – подчеркивает экс-сотрудник СБУ.

Выполнение "мирного плана Бориса Джонсона"?

Еще одним вариантом, объясняющим ажиотаж вокруг документа, может быть якобы желание занять демобилизованных после войны бойцов ВСУ. Действительно, слухи о переговорах о мире звучат все чаще. И думать о том, куда девать сотни тысяч бойцов после ее окончания нужно все сильнее, тем более что в соцсетях звучат версии о подготовке к прекращению войны.

Одним из направлений для демобилизации из рядов ВСУ может стать выполнение мирной инициативы экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В ее рамках военнослужащие ВСУ могли бы заменить военных из США на базах в Европе, на что может потребоваться до 70 тысяч человек. Это поможет решить массу проблем – от социальных до политических, уверен эксперт.

Иван Ступак обращает внимание на многочисленные сложности при реализации этих планов.

К примеру, при возвращении к довоенным штатам численность ВСУ может сократиться до 250 тысяч человек. Размещение же 70 тысяч человек или почти 30% личного состава украинской армии за границей, будет слишком рискованным и потому маловероятным.

Другой проблемой станет факт присутствия военнослужащих ВСУ на базах Североатлантического альянса. Ведь так как Украина не является членом НАТО, это будет выглядеть странно.

– Конечно, можно было бы предположить, что на базы отправятся не военнослужащие, а некие контрактники из ЧВК, но я все же думаю, что закон нардепа Сергея Гривко не имеет шансов на принятие, – подчеркнул эксперт.

Евгений Дикий полностью отвергает какую бы то ни было связь между законопроектом о создании международных оборонных компаний и возможным миром с РФ.

– Законопроект начали разрабатывать с участием ГУР более полутора лет назад, когда ни о каком условном "договорняке", не могло быть и речи. Просто закон позволит легализовать некоторые операции, которые и так идут и в которых участвуют специалисты ГУРа, а также наладить контакты с теми, с кем государство Украина официально иметь дел не может, – резюмировал эксперт.

А тем временем без всяких ЧВК в качестве прикрытия международных операций бойцы ГУР нанесли удар по российской авиабазе в Сирии. На ее территории, кстати тренируют иностранных наемников, которые воюют против Украины.