"Издевательство над Кобзарем": памятник Ленину превратили в монумент Шевченко (фото впечатляют)

Трансформацию совершил местный художник

Достаточно креативное решение нашли жители села Котлярка Житомирской области для выполнения закона о декоммунизации. Вместо сноса памятника Ленину община решила трансформировать его в монумент Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечают, что трансформацию провел местный художник, внесший определенные коррективы.

"Владимир Герасимчук сменил подбородок, заменил кепку на "Кобзарь", а пиджак превратил в пальто", — говорится в новости.

Памятник был переработан еще в 2017 году. Как отмечают в громаде, свергнуть Ленина, а на его место установить новый памятник — в селе не хватило бы денег. Поэтому подошли к исполнению закона о декоммунизации достаточно творчески.

"Хотелось сделать его так, как я представлял. Воротник я долеплял, "Кобзарик" вместо кепки. Обивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его изменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось сменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с остроконечными носами. Однако заострить округлые сапоги Ленина не удалось. Я пробовал, но их невозможно было срезать болгаркой", — рассказал Владимир Герасимчук.

После распространения в сети сюжета "Суспільне" о видоизмененном памятнике в сети, традиционно, нашествие комментариев. Одни считают, что в общине поступили правильно, однако большинство украинцев категорически не согласны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине пытались продать демонтированный памятник Ленину. Стартовая цена поражала.