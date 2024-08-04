Украинка после двух лет в Канаде переехала с семьей в Тернополь: и вот почему (видео)

Своим новым домом женщина выбрала город Тернополь

Пока одни украинцы выезжают из страны из-за полномасштабного вторжения, некоторые наши граждане уже начали возвращаться на родину. Одном из таких случаев является семья, которая прожила два года в Канаде.

О своем выборе они рассказали в TikTok. Своей канал там ведет молодая мама, по имени Елизавета. До полномасштабного вторжения РФ в Украину она проживала в Харькове, но война заставила её со своим сыном покинуть дом.

С того времени семья проживала в Канаде, но сейчас решила вернуться. Своим новым домом женщина выбрала город Тернополь. И свой выбор Елизавета аргументировала достаточно подробно.

"В течение нескольких месяцев до возвращения я выбирала из таких городов, как Киев, Винница, Львов, Ивано-Франскоск и Ужгород. О Тернополе я тогда почему-то не думала", — рассказывает она.

Однако все же выбор остановился именно на этом городе, и вот, перечисляет она, почему:

Этот город менее популярен у переселенцев, а поэтому аренда жилья стоит значительно дешевле;

Город комфортный для проживания (очень хорошо развита инфраструктура);

Относительно редко объявляют воздушную тревогу (атмосфера спокойная);

Тернополь очень красив своей архитектурой.

"А еще лично меня подкупило, что город полностью украиноязычный", — отмечает Елизавета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях торгуют паспортами ЕС. Можно ли с ними на самом деле выехать из Украины.