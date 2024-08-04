Українка після двох років в Канаді переїхала з родиною в Тернопіль: і ось чому (відео)
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Своїм новим будинком жінка обрала місто Тернопіль
Поки одні українці виїжджають із країни через повномасштабне вторгнення, деякі наші громадяни вже почали повертатися на батьківщину. Одним із таких випадків є сім’я, яка прожила два роки в Канаді.
Про свій вибір вони розповіли у TikTok. Свій канал там веде молода мама, на ім'я Єлизавета. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона проживала у Харкові, але війна змусила її зі своїм сином залишити домівку.
З того часу сім’я проживала у Канаді, але зараз вирішила повернутися. Своїм новим домом жінка обрала місто Тернопіль. І свій вибір Єлизавета аргументувала досить детально.
"Протягом кількох місяців до повернення я обирала з таких міст, як Київ, Вінниця, Львів, Івано-Франськоськ та Ужгород. Про Тернопіль я тоді чомусь не думала", — розповідає вона.
Однак все ж таки вибір зупинився саме на цьому місті, і ось, перераховує вона, чому:
- Це місто менш популярне у переселенців, а тому оренда житла коштує значно дешевше;
- Місто комфортне для проживання (дуже добре розвинена інфраструктура);
- Відносно рідко оголошують повітряну тривогу (атмосфера спокійна);
- Тернопіль дуже гарний своєю архітектурою.
"А ще особисто мене підкупило, що місто повністю україномовне", — зазначає Єлизавета.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у соцмережах торгують паспортами ЄС. Чи можна з ними насправді виїхати з України?