Українка після двох років в Канаді переїхала з родиною в Тернопіль: і ось чому (відео)

Своїм новим будинком жінка обрала місто Тернопіль

Поки одні українці виїжджають із країни через повномасштабне вторгнення, деякі наші громадяни вже почали повертатися на батьківщину. Одним із таких випадків є сім’я, яка прожила два роки в Канаді.

Про свій вибір вони розповіли у TikTok. Свій канал там веде молода мама, на ім'я Єлизавета. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона проживала у Харкові, але війна змусила її зі своїм сином залишити домівку.

З того часу сім’я проживала у Канаді, але зараз вирішила повернутися. Своїм новим домом жінка обрала місто Тернопіль. І свій вибір Єлизавета аргументувала досить детально.

"Протягом кількох місяців до повернення я обирала з таких міст, як Київ, Вінниця, Львів, Івано-Франськоськ та Ужгород. Про Тернопіль я тоді чомусь не думала", — розповідає вона.

Однак все ж таки вибір зупинився саме на цьому місті, і ось, перераховує вона, чому:

Це місто менш популярне у переселенців, а тому оренда житла коштує значно дешевше;

Місто комфортне для проживання (дуже добре розвинена інфраструктура);

Відносно рідко оголошують повітряну тривогу (атмосфера спокійна);

Тернопіль дуже гарний своєю архітектурою.

"А ще особисто мене підкупило, що місто повністю україномовне", — зазначає Єлизавета.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у соцмережах торгують паспортами ЄС. Чи можна з ними насправді виїхати з України?