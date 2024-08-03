"Королева ДНР" похвасталась отдыхом в оккупированном Бердянске и нарвалась на жесткий ответ (видео)

Украинцы напомнили любительнице РФ, чей Бердянск

Пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская, которая называет себя "Королевой ДНР", похвасталась отдыхом в захваченном россиянами Бердянске на Азовском море и получила шквал критики. Она решила показать прелести Hotel Sun Resort.

Видео самопровозглашенная "Королева ДНР" опубликовала в ТikТok. Андриевская показала холл гостиницы, украшенный искусственными пальмами и территорию с бассейнами под открытым небом. Пользователи сети обратили внимание на отсутствие отдыхающих и это в разгар сезона.

Андриевская говорит, что в Бердянске очень хороший воздух, на что ей отвечают, что воздух в Украине всегда хороший, а оккупанты его загрязняют. Некоторые вспоминают, как отдыхали в Hotel Sun Resort до захвата Бердянска россиянами и констатируют, что теперь людей там нет и не будет.

"Забрали у наших детей море", "Что же вы все будете делать когда Украина вернётся, дворяне днровские?", "Красота неописуемая, великолепно, особенно пластмассовые пальмы", "А отдыхающих, просто нету где упасть", "А люди где?!", "А людей сколько не протолкнуться, просто", "Классный был отель, прайс там был повыше чем по всей косе, но оно того стоило. Мы там семьей отдыхали. А сейчас эта выдра там ходит, аж смешно, людей там нет и не будет", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Бердянск, который раньше был популярным курортом, под российской оккупацией приходит в упадок. Как рассказывал "Телеграф", бердянские пляжи пустые и заброшенные уже третий год. В сети показали свежее видео с косы — деревянные зонтики повалены, дорожки засыпаны значительным слоем песка, а людей почти не видно.