Живописные виды и кристально чистая вода: идеальное место для отдыха летом 2024

Это отличный вариант для отдыха летом 2024 года

Голубые озера в Черниговской области – это уникальное место, где можно насладиться красотой природы, чистотой воды и спокойствием вдали от городской суеты. Они расположены неподалеку от села Олешня, примерно в 60 км от Чернигова. Это место особенно популярно летом, ведь туда приезжают тысячи отдыхающих.

"Телеграф" решил выяснить, можно ли остаться на Голубых озерах на ночлег, сколько она стоит и что предлагает курорт в Черниговской области отдыхающим этим летом.

Цены на домики и коттеджи

На сайте OLX предлагается множество вариантов жилья. Цены варьируются от 500 грн в сутки до 3000 гривен. Все зависит от того, как близко к водоемам находится домик и каковы условия проживания.

Пляжи

Пляжи на Голубых озерах песчаные и хорошо ухоженные. Здесь есть все условия для комфортного отдыха: красивый песок, постепенный вход в воду. Глубина озер позволяет купаться как взрослым, так и детям, ведь прибрежная зона имеет плавный спуск в воду.

Условия отдыха

Голубые озера известны своей чистой водой, получающей такой яркий цвет благодаря кварцевому песку на дне. Вода так прозрачна, что можно созидать дно даже на значимой глубине. Озера окружены сосновыми лесами, что создает особую атмосферу покоя и свежести.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны. Речь идет о "Черкасском море", как его называют местные.