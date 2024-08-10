Мальовничі види і кришталево чиста вода: ідеальне місце для відпочинку влітку 2024

Це чудовий варіант для відпочинку влітку 2024

Блакитні озера в Чернігівській області — це унікальне місце, де можна насолодитися красою природи, чистотою води і спокоєм далеко від міської метушні. Вони розташовані неподалік від села Олешня, що приблизно за 60 км від Чернігова. Це місце особливо популярне влітку, адже туди приїжджають тисячі відпочивальників.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи можна залишитися на Блакитних озерах на ночівлю, скільки вона коштує і що пропонує курорт у Чернігівській області відпочивальникам цього літа.

Ціни на будиночки та котеджі

На сайті OLX пропонують безліч варіантів житла. Ціни варіюються від 500 грн за добу до 3000 гривень. Все залежить від того, як близько до водойм знаходиться будиночок та які умови проживання.

Пляжі

Пляжі на Блакитних озерах піщані та добре доглянуті. Тут є всі умови для комфортного відпочинку: красивий пісок, поступовий вхід у воду. Глибина озер дозволяє купатися як дорослим, так і дітям, адже прибережна зона має плавний спуск у воду.

Умови відпочинку

Блакитні озера відомі своєю чистою водою, яка отримує такий яскравий колір завдяки кварцовому піску на дні. Вода настільки прозора, що можна бачити дно навіть на значній глибині. Озера оточені сосновими лісами, що створює особливу атмосферу спокою і свіжості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям показали "таємний" курорт у самому серці країни. Йдеться про "Черкаське море", як його називають місцеві.