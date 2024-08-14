Наживался на электрооборудовании для Харьковщины: экс-глава облэнерго погорел на преступной схеме

С помощью этой схемы задержанные завладели 12,5 миллионами гривен, а также покушались на еще 120 миллионов

Экс-глава "Харьковоблэнерго" погорел на схеме по завладению миллионов на закупке оборудования. Он с подельником покусился на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает НАБУ. По данным правоохранителей, двое фигурантов организовали преступную схему по закупке энергетического оборудования, а именно трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов. Она заключалась в продаже АО "Харьковоблэнерго" заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

С помощью этой схемы задержанные завладели 12,5 миллионами гривен, а также покушались на еще 120 миллионов.

Сообщается, что фигурантами являются и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) и руководитель коммерческого предприятия.

В настоящий момент фигурантам уже готовится подозрение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украину разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие охранники Януковича и действующий сотрудник Нацгвардии.

Также мы сообщали о том, что НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе АМКУ.