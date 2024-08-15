Под Киевом построят укрытия за космические деньги: какие скелеты в шкафу у победителя тендера

Стоимость материалов может быть завышена в 1,5 раза

В городе Вишневое и селе Крюковщина под Киевом с середины июня текущего года должно продолжаться строительство противорадиационных укрытий в учебных заведениях. Ответственным за это является местное общество с ограниченной ответственностью "ДК "Мидас", которое победило в тендерах другую фирму, у которой было более дешевое предложение. Вокруг тендера на 300 млн гривен уже разгорелся скандал.

Согласно подсчетам журналистов, компания "Мидас" может "заработать" на строительстве школьных укрытий. Как оказалось, стоимость материалов завышена в 1,5 раза. Общая стоимость двух сооружений — 300 миллионов гривен.

Издание "Наші гроші" демонстрирует это на примере бетона С25/30 W6 F150, который фирма планирует покупать по 5570 грн/т с доставкой (или 4988 грн/т без), при том что на рынке его цена почти на четверть ниже — 3162- 3903 грн/т. Подобная ситуация и с горячекатаной гладкой арматурной сталью класса А500С, А240С с прописанной ценой 46337 грн/т, в то время как аналогичный материал предлагают и за 26700-36230 грн.

Важным моментом является тот факт, что на этой компании есть уголовное дело, связанное с тем, что она получила на другом объекте денежные средства за работу, хотя не выполнила ее по факту. Так, в 2021 году ООО "ДК "Мидас".

Стоит отметить, что строительство укрытий вызвал интерес у активистов. Так, в Бучанскую окружную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины поступила жалоба от общественной организации "Нон-Стоп". Активисты считали, что должностные лица горсовета Вишневого с частными фирмами-участниками торгов могли разработать "схему для вывода бюджетных средств через оффшорные счета, ведь наблюдается значительная разница между реальной стоимостью проекта и максимальной ценой на подобные укрытия". Однако НАБУ и прокуратура отказали в открытии уголовного дела.

"ДК "Мидас": что известно о компании

ООО "ДК "Мидас" в 2021 году было фигурантом уголовного дела из-за "заработка" более 1 млн гривен на капитальном ремонте гидротехнических сооружений и расчистке ручья Сырец на территории двух районов Киева. Эти средства фирма получила за работы, которые фактически не выполняла.

Согласно результатам экономической экспертизы, при расчистке ручья подрядчик нанес ущерб бюджету более чем на миллион. Дошло ли это дело до суда — неизвестно. В открытом доступе есть лишь определения суда о продлении сроков досудебного рассмотрения дела.

Несмотря на "подмоченную" репутацию, компания продолжила быть значимым игроком на рынке. "Мидас" регулярно участвует в тендерах и побеждает в них. По данным Clarity Project, фирма имеет 101 заключенный договор на 613,99 млн гривен, и еще ожидает подписание двоих на сумму — 5,55 млн гривен.

Кому принадлежит "Мидас"

Компания принадлежит броварскому бизнесмену Вячеславу Московке. В сети о нем практически нет никакой информации. Известно, что он безуспешно баллотировался в депутаты Броварского горсовета от партии УДАР Виталия Кличко.

По данным YouControl, Московка также является руководителем компаний "БУД АЛЬЯНС ГРУП" и "МИДА".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области собираются модернизировать систему оповещения. На проектную документацию намерены потратить миллионы гривен.