"Зато дроны покупает": "непригодный" миллионер Слобоженко ответил на расследование Ткача, но неудачно

Журналист утверждает, что пост с расследованием атаковали боты

Известный украинский миллионер Александр Слобоженко, который попал в громкий скандал после расследования журналистов, прервал свое молчание в соцсетях. Его новые посты резко изменили направленность.

Об этом пишет украинский журналист Михаил Ткач. Он подметил, что до публикации расследования Александр постил яхты, роллс ройсы и другие подробности отдыха за рубежом, а теперь, например, опубликовал видео о доставке дронов для ВСУ, которые он заказал еще в августе 2023 года. После этого сразу вышло еще одно благотворительное видео о том, что он собрал 15 миллионов донатов на аукционе.

"Еще неделю назад Слобоженко публиковал видео о том как они с товарищем, уезжающим из страны по волонтерской системе "Путь", посещали на испанской Майорке закрытую презентацию нового ламборгини стоимостью более 800 тысяч долларов, которую он собственно и заказал", — отмечает Ткач и добавляет "Но речь не об этом. Как я уже отмечал в материале – вопрос заработков Слобоженко и компании – это отдельный вопрос, который в рамках нашего материала не исследовался".

Журналист объяснил, что сейчас в комментарии под расследованием набежали боты, которые принялись оправдывать "непригодного к службе" тем, что он донатит на ВСУ.

"Поэтому буквами еще раз прописать, казалось бы, очевидную вещь: поддержка Сил обороны не дает права на подделку документов и "белый" билет и на гонки по Киеву тоже. А попытка перебить волну вопросов о нарушении закона двумя дронами – это использование Сил обороны, а не поддержка", — сказал он.

И в конце своего поста расследователь добавил "шпаргалку" для правоохранителей с инициалами тех, кто выдал Слобоженко "белый" билет.

Напомним, что скандал вокруг Слобоженко разгорелся после выхода расследования "Украинской правды" о его похождениях за границей. Как оказалось, несмотря на весьма активный образ жизни, миллионер снят с военного учета из-за серьезных проблем со здоровьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский блогер переехал жить в Канаду. В сети он не раскрывает подробностей того, как смог во время полномасштабной войны уехать из Украины.