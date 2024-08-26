Напряжения на границе: в ГПСУ рассказали, что известно о действиях Беларуси и РФ на данный момент

За тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки

Ситуация на границе с Беларусью, несмотря на недружественные действия, о которых 25 августа заявили в МИД Украины, остается контролируемой. За действиями соседей активно следит разведка.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона. По его словам, в целом по границе ситуация неизменна.

"Силы обороны Украины различных составляющих, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось", — рассказал Демченко.

Он отметил, что за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы мы были готовы на том или ином направлении, если какие-то действия начнутся с территории РБ.

"Но могу отметить, что в непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава", — сказали в ГПСУ.

Также офицер добавил, что по состоянию на 26 августа Россия на территории Беларуси не имеет достаточной группировки, которую бы она могла задействовать для нового вторжения в Украину с этого направления.

Напомним, вечером 26 августа в МИД сообщили, что по данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины.

Как сообщал Телеграф, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут привлечены на границе с Украиной. Они будут якобы находиться там для недопущения прорыва.