Что делать, если студента направляют на ВВК при оформлении отсрочки

Наличие брони не освобождает лицо от выполнения правил военного учета

Студенты дневной и дуальной формы обучения в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Это предусмотрено законодательством, защищающим право людей на получение образования даже в условиях военного положения.

Однако есть случаи, когда студента могут отправить на ВВК. Юрист Андрей Топчий рассказал, обязан ли мужчина, имеющий право на бронь, проходить медицинскую комиссию.

Юрист отмечает, что наличие отсрочки от мобилизации не освобождает студента от необходимости выполнения правил военного учета.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат в частности:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

При этом главное условие, по которому предоставляется право на отсрочку, обучение по дневной или дуальной форме получения образования.

"Законодатель не связывает наличие права на отсрочку с прохождением (не прохождением) военно-врачебной комиссии. При этом наличие отсрочки от мобилизации не освобождает вас от необходимости выполнения правил военного учета — в том числе по прохождению военно-врачебной комиссии (ч. 3 ст. 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе)", — подчеркивает Топчий.

По словам юриста, ТЦК интерпретируют норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" таким образом, что для получения отсрочки студент сначала должен пройти ВВК, которая определит его статус как военнообязанного.

"Это спорное толкование законодательства, которое можно обжаловать в административном или судебном порядке", — пояснил он.

Юрист предостерегает, что уклонение от прохождения ВВК может иметь юридические последствия, а именно – административную ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Поэтому он рекомендует спокойно пройти медицинскую комиссию и настаивать на оформлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, получат ли отсрочку от призыва аспиранты-контрактники. Бронь от призыва также предусмотрена для докторантов и тех, кого причислили к интернатуре.