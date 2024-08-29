Що робити, якщо студента направляють на ВЛК під час оформлення відстрочки

Наявність броні не звільняє особу від виконання правил військового обліку

Студенти денної та дуальної форм навчання в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Це передбачено законодавством, яке захищає право людей на отримання освіти навіть в умовах воєнного стану.

Однак є випадки, коли студента можуть відправити на ВЛК. Юрист Андрій Топчій розповів, чи зобов'язаний чоловік, який має право на бронь, проходити медичну комісію.

Юрист зазначає, що наявність відстрочки від мобілізації не звільняє студента від необхідності виконання правил військового обліку.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають зокрема:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

При цьому головна умова, за якою надається право на відстрочку, навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти.

"Законодавець не пов’язує наявність права на відстрочку з проходженням (не проходженням) військово-лікарської комісії. При цьому, наявність відстрочки від мобілізації не звільняє вас від необхідності виконання правил військового обліку — в тому числі щодо проходження військово-лікарської комісії (ч. 3 ст. 1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу)", — підкреслює Топчій.

За словами юриста, ТЦК інтерпретують норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" таким чином, що для отримання відстрочки студент спочатку повинен пройти ВЛК, яка визначить його статус як військовозобов'язаного.

"Це спірне тлумачення законодавства, яке можна оскаржувати в адміністративному або судовому порядку", — пояснив він.

Юрист застерігає, що ухилення від проходження ВЛК може мати юридичні наслідки, а саме – адміністративну відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. Тому він рекомендується спокійно пройти медичну комісію та наполягати на оформленні відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, чи отримають відстрочку від призову аспіранти-контрактники. Бронь від призову також передбачено для докторантів та тих, кого зарахували до інтернатури.