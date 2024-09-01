Мобилизация осенью: кто получит повестки с 1 сентября
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Существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии
Украине продолжается всеобщая мобилизация. С 1 сентября правила призыва останутся неизменными.
Так, повестки и дальше будут получать мужчины призывного возраста, которые отвечают всем критериям. Военное командование отмечает первоочередную потребность в мужчинах с боевым опытом.
Как сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в:
- в операторах БПЛА;
- айтишниках;
- водителях;
- стрелках;
- разведчиках.
В общем, мобилизация касается как мужчин с опытом военной службы, так и тех, кто раньше не служил. Призову подлежат:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.
Верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.
Мобилизация женщин остается добровольной. Вступить в ряды ВСУ могут женщины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Подчеркнем, что исключительно на добровольной основе, то есть по контракту.
Ранее "Телеграф" писал, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. Кому в сентябре могут дать повестку.