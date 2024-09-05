Рада уволила министра Дмитрия Кулебу: кто голосовал против

"Телеграф" оперативно рассказывает, что известно об отставке Кулебы

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада согласовала отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел. Самого чиновника на заседании не было.

За соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.

Геращенко заявила, что Кулеба так и не явился в зал Верховной Рады: "Это неуважение к парламенту и откровенно неевропейская позиция".

Отставка Кулебы — что известно

3 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров планируются кадровые перестановки. Впоследствии несколько министров подали заявления на отставку по собственному желанию. Среди них был и Дмитрий Кулеба, написавший соответствующее заявление 4 сентября.

Увольнение Дмитрия Кулебы должны были рассмотреть в парламенте еще накануне, 4 сентября. Однако Верховная Рада внезапно завершила работу. Это произошло после того, как ряд запланированных кадровых решений провалился из-за отсутствия голосов.

Как сообщал ранее "Телеграф", в СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.

Кроме этого, СМИ назвали причину увольнения Кулебы.

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