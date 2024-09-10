"Укрэнерго" не планировало, но: кто в Днепре останется без света 10 сентября

Десятки украинцев останутся без света на целый день

На 10 сентября украинские энергетики не планируют графиков отключений электроэнергии. Однако, несмотря на это, в Днепре целый ряд улиц все же останется без света.

Так, по данным "Укрэнерго", 10 сентября по всей Украине не будут примениться никакие меры ограничения на потребление электроэнергии. К украинцам из-за тяжелой ситуации в энергосистеме есть только две просьбы: потреблять свет экономно и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8 утра до 10 вечера.

Тем не менее целому ряду улиц в Днепре не удастся избежать отключений. Они связаны с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК. Сообщается, что 10 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56-А;

проулок Ключевой: 1.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе по отключениям света на ближайшее время.

Также "Телеграф" писал, что зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна. Однако в случае, если россияне снова будут атаковать инфраструктуру, последствия могут быть непредсказуемыми.