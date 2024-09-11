Могут ли мобилизовать иностранца в Украине: юрист дала ответ

Люди с гражданством другой страны могут подписать контракт

Согласно действующему законодательству, граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть призваны на военную службу. Что касается иностранцев, живущих на территории украинского государства, их не могут мобилизовать на общих началах.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в своем телеграм-канале. Она пояснила, что согласно статье 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью только граждан Украины.

Таким образом, обязанность военной службы по мобилизации не распространяется на иностранцев, и они не могут быть принудительно призваны в армию. Однако иностранцы, желающие защищать Украину, имеют право подписать контракт и служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Тарасенко также подчеркнула, что для мужчин, имеющих два паспорта, ситуация другая. Если лицо имеет украинское гражданство, наличие второго паспорта не освобождает его от обязанности защищать страну.

Напоминаем, кто из военнообязанных граждан может уехать за границу во время войны. Законно пересекать государственную границу могут:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут пересекать границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны мужчине, чтобы уехать за границу во время военного положения. Есть категории людей, имеющих право пересекать государственную границу.