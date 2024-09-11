Чи можуть мобілізувати іноземця в Україні: юрист дала відповідь

Люди з громадянством іншої країни можуть підписати контракт

Згідно з чинним законодавством, громадяни України віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та можуть бути призвані на військову службу. Що стосується іноземців, які живуть на території української держави, їх не можуть мобілізувати на загальних засадах.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко у своєму телеграм-каналі. Вона пояснила, що відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком лише громадян України.

Таким чином, обов'язок військової служби за мобілізацією не поширюється на іноземців, і вони не можуть бути примусово призвані до армії. Однак іноземці, які бажають захищати Україну, мають право підписати контракт і служити в лавах Збройних Сил України.

Тарасенко також підкреслила, що для чоловіків, які мають два паспорти, ситуація інша. Якщо особа має українське громадянство, наявність другого паспорту не звільняє її від обов'язку захищати країну.

Нагадуємо, хто з військовозобов'язаних громадян може виїхати за кордон під час війни. Законно перетинати державний кордон можуть:

особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);

люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть перетинати кордон:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні чоловіку, щоб виїхати за кордон під час воєнного стану. Існують категорії громадян, які мають право перетинати державний кордон.