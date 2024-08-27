В элитном селе под Киевом на проектирование нового спорткомплекса хотят потратить почти 9 миллионов

Сомнительные траты во время войны

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом местная власть решила построить новый спортивно-культурный комплекс "Борщаговский". На разработку только лишь проектной документации планируют выделить 8,8 миллионов гривен.

Услуги должны быть предоставлены заказчику до конца марта 2025 года. Об этом стало известно благодаря тендеру, который был опубликован на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Борщаговский сельский совет Бучанского района Киевской области начал поиски подрядной организации, специалисты которой разработают проектно-сметную документацию для строительства спортивно-культурного комплекса "Борщаговский".

Строительство планируется в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Зеленый Гай, 31. Комплекс будет иметь двойное назначение и во время воздушной тревоги местные жители смогут использовать его в качестве укрытия.

На разработку только лишь проектной документации планируют выделить 8 миллионов 837 тысяч гривен.

Подрядчика определят по результатам аукциона, который стартует уже 4 сентября.

Разработка документации должны быть полностью завершены до 31 марта 2025 года.

По условиям договора подрядчик должен будет разработать проектную документацию с учетом градостроительных условий и ограничений.

"Проектную документацию необходимо разработать согласно требованиям государственных строительных норм (ГСН или ДБН) и другими нормативными документами. Сметную документацию необходимо выполнить согласно требованиями действующего законодательства по определению стоимости строительства объектов", — сообщается в тексте.

Также в тендерной документации указано, что спортивно-культурный комплекс "Борщаговский" будет состоять из укрытия двойного назначения, спортивной и культурной частей.

Укрытие разместят на территории подвального этажа. Во время тревоги оно будет выполнять функции бомбоубежища, а в остальное время здесь будет работать тир.

Спортивная часть будет сочетать в себе залы для занятий футболом (каркасно-тентовое сооружение), волейболом, баскетболом, теннисом, минифутболом (универсальный зал с трибуной для зрителей) залом для занятий дзюдо, боксом, сквошем, стрейчингом и йогой.

Культурная часть будет состоять из актового зала на 500 мест, художественных мастерских, танцевального зала и современной библиотеки.

Строительство спортивно-культурного комплекса "Борщаговский" будет вестись в три этапа:

1-я очередь — строительство сооружения двойного назначения (укрытия);

2-я очередь — строительство спортивной части комплекса;

3-я очередь — строительство культурной части комплекса.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать укрытие. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения и оборудования здесь простейшего укрытия составляет 3 104 226 гривен.