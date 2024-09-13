Зеленский обновил состав СНБО: детали указа

Указ вступает в силу с дня его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Были добавлены сразу несколько лиц.

Речь идет об Андрее Сибиге, Германе Сметанине, а также Ольге Стефанишиной. Соответствующий указ появился на сайте президента в пятницу, 13 сентября.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина", – говорится в документе.

В то же время Владимир Зеленский вывел из состава РНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Ирину Верещук и Александра Камышина, которые недавно были уволены, назначили на должности в Офисе президента (ОП). Соответствующие указы появились 8 сентября на сайте президента.