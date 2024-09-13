Зеленський оновив склад РНБО: деталі указу

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Було додано відразу кілька осіб.

Йдеться про Андрія Сибігу, Германа Сметаніна, а також Ольгу Стефанішину. Відповідний указ з’явився на сайті президента у п’ятницю, 13 вересня.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України таких осіб: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Стефанішина", – йдеться у документі.

Водночас Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО ексміністрів Дмитра Кулебу та Олександра Камишина.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ірину Верещук та Олександра Камишина, які тільки нещодавно були звільнені, призначили на нові посади в Офісі президента (ВП). Відповідні укази з’явились 8 вересня на сайті президента.