Родственника начальника полиции осудили за переправку уклонистов: сядет ли он в тюрьму

Он не впервые попадает в поле зрения правоохранителей

Во Львовской области суд признал уроженца Сколевщины Назария Марочканича виновным в незаконной переправке уклонистов за границу. Яворивский районный суд назначил ему пять лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Как сообщает ZAXID.NET, Марочканич является племянником начальника Сколевского отделения полиции. По данным издания, его также подозревают в совершении смертельного ДТП.

В приговоре, обнародованном в судебном реестре в сентябре 2024 года, отмечается, что Марочканич с сообщниками организовали схему незаконной переправки уклонистов за границу. По данным следствия, он в январе 2023 года приобрел микроавтобус Opel Movano в Ровенской области.

Впоследствии фигуранты дела нашли мужчину и зарегистрировали на него ФЛП и оформили приобретенный ранее микроавтобус. Приблизительно через месяц указанное ФЛП получило право на международную перевозку пассажиров и грузов.

По данным правоохранителей, организаторы схемы переправили троих военнообязанных мужчин за границу. Их оформляли как водителей, якобы работавших на указанное ФЛП, и вносили в систему "Шлях".

В суде Марочканич признал свою вину в незаконной переправке людей за границу. Он отметил, что в январе 2023 года вступил в сговор и они с сообщниками разработали план по переправке мужчин за границу. Обвиняемый заявил, что ему досадно о своем поступке, просил обратить внимание, что у него есть третья группа инвалидности, несовершеннолетний ребенок и он хочет служить в ВСУ.

Следует отметить, что в приговоре указано, что сообщниками Марочканича были "неустановленные лица". В их отношении есть отдельное уголовное производство.

Издание также отмечает, что Марочканич подозревается в совершении смертельного ДТП летом 2023 года. Он за рулем Toyota Land Cryiser сбил насмерть 16-летнюю девочку, которая шла по тротуару в селе Верхнее Синевидное на Сколевщине, и скрылся с места ДТП. После ДТП отец Назария Марочканича Ярослав пробовал взять вину на себя. Отец погибшей девочки Михаил Данилов рассказывал, что Назарий Марочканич является племянником начальника Сколевского отделения полиции Виктора Марочканича.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала экс-замглаву Волынской ОВА, которая "зарабатывала" на уклонистах. По данным СМИ, речь идет о Мирославе Якимчук.