"Не переросли советские военкоматы": в Раде рассказали, в каких областях больше всего жалуются на действия ТЦК

Омбудсмен получает сотни обращений

В Украине есть по меньшей мере два региона, где количество нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК является критическим. Это Одесская и Закарпатская области.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По его словам, нарушения фиксируются и в других областях, но наибольшее количество обращений и жалоб приходится именно на две области.

"Один высокопоставленный чиновник из этой системы сказал: "Я стою перед дилеммой: я получу по голове, если буду нарушать права граждан, и я получу по голове, если я не выполню план. Пусть лучше меня бьют по голове за то, что я нарушаю права, чем я завалю план", — рассказал нардеп.

Рахманин отметил, что встречаются грубые, агрессивные примеры нарушений. В то же время он подчеркнул, что такие факты не исследуются соответствующими органами и не доводятся до решений, которые должны вытекать из украинского законодательства.

"Люди, осуществляющие контроль и надзор, считают, что цель, преследуемая ТЦК, оправдывает средства. На мой взгляд, это ошибочная точка зрения, потому что каждый пример грубого, брутального нарушения закона не увеличивает обороноспособность страны, а уменьшает ее", — подчеркнул Рахманин.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что количество людей, которых сейчас мобилизуют, существенно выросло. Соответственно, по его словам, даже по математическим законам, количество нарушений теоретически должно увеличиться.

Рахманин считает, что ТЦК не переросли советские военкоматы в полном смысле этого слова. По мнению нардепа, ТЦК не являются современными, гибкими, демократическими органами.

"Это органы военного управления, которые воспринимают свою задачу крайне упрощенно: есть план, который нужно выполнить, средства не имеют значения. Можно ли их быстро изменить в условиях военного положения, я не уверен. Нужно ли на это реагировать? Нужно. Кто это должен делать? По моему глубокому убеждению, Совет национальной безопасности и обороны, который сейчас практически этим не занимается. Он вообще очень редко собирается и по тем вопросам, которые можно было бы решить без созыва СНБО", — сказал Рахманин.

Как известно, за первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан по поводу нарушений их прав работниками ТЦК. В то же время за весь 2023 год общее количество таких обращений было почти втрое меньше – 561.

Напомним, ранее Лубинец сообщил, что в Украине только за первые месяцы 2024 года произошло более 300 случаев скандалов, связанных с незаконными действиями сотрудников ТЦК – от незаконного задержания на улице до избиения и принуждения к мобилизации. В этом году их было более тысячи, однако ни в коем случае даже самые резонансные скандалы не повлекли реальных наказаний виновных.