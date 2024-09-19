"Не переросли радянські військкомати": в Раді розповіли, в яких областях найбільше скаржаться на дії ТЦК

Омбудсмен отримує сотні звернень

В Україні є щонайменше два регіони де кількість порушень прав людини з боку представників ТЦК є критичною. Це Одеська та Закарпатська області.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. За його словами, порушення фіксуються й в інших областях, але найбільша кількість звернень і скарг припадає саме на ці дві області.

"Один високопосадовець із цієї системи сказав: "Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б'ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план", — розповів нардеп.

Рахманін зазначив, що зустрічаються грубі, брутальні приклади порушень. Водночас він підкреслив, що такі факти не досліджуються відповідними органами і не доводяться до рішень, які мали б випливати з українського законодавства.

"Люди, які здійснюють контроль і нагляд, вважають, що мета, яку переслідують ТЦК, виправдовує засоби. На мій погляд, це хибна точка зору, тому що кожен приклад грубого, брутального порушення закону не збільшує обороноздатність країни, а зменшує її", — наголосив Рахманін.

Крім того, нардеп підкреслив, що кількість людей, яких зараз мобілізовують, суттєво зросла. Відповідно, за його словами, навіть за математичними законами, кількість порушень теоретично мала б збільшитись.

Рахманін вважає, що ТЦК не переросли радянські військкомати у повному розумінні цього слова. На думку нардепа, ТЦК не є сучасними, гнучкими, демократичними органами.

"Це органи військового управління, які сприймають своє завдання вкрай спрощено: є план, який треба виконати, засоби не мають значення. Чи можна їх швидко змінити в умовах воєнного стану, я не впевнений. Чи потрібно на це реагувати? Потрібно. Хто це має робити? На моє глибоке переконання, Рада національної безпеки і оборони, яка зараз практично цим не займається. Вона взагалі дуже рідко збирається і з тих питань, які насправді можна було б вирішити без скликання РНБО", — сказав Рахманін.

Як відомо, за перші вісім місяців 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. Водночас за весь 2023 рік загальна кількість таких звернень була майже втричі менша – 561.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що в Україні тільки за перші місяці 2024 року сталося понад 300 випадків скандалів, пов'язаних із незаконними діями співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) – від незаконного затримання на вулиці до побиття та примусу до мобілізації. Тогоріч їх було понад тисячу, проте у жодному випадку навіть найрезонансніші скандали не потягнули за собою реальних покарань винних.