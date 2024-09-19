Теоретически все возможно, но...: угрожают ли Украине "пейджерные атаки"

Вопрос только в возможностях соответствующей спецслужбы

Во вторник, 17 сентября, в Бейруте начали внезапно взрываться пейджеры, принадлежавшие членам проиранской радикальной группировки "Хезболла". Число погибших в результате "пейджерной атаки" превысило три десятка боевиков, еще сотни получили ранения.

Как выяснилось, это была спецоперация израильской разведки "Моссад". В пейджерах, которыми пользовались боевики, была тайно установлена взрывчатка. Взрывы произошли, когда батареи гаджетов сильно нагрелись.

В связи с этим многие люди из других стран мира задумались о том, что подобные опасные "сюрпризы" могут быть скрыты в любых электронных устройствах.

На фоне этих событий наши журналисты обратились к эксперту по вопросам кибербезопасности Константина Корсуна. В интервью "Телеграфу" он рассказал, возможно ли повторение подобного сценария в Украине.

— Может ли в Украине повториться история, аналогичная произошедшей с боевиками Хамаса в Ливане — взрывам пейджеров, мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и других электронных гаджетов связи и получения информации? И почему?

— Я оцениваю такую вероятность как теоретически возможную, но практически маловероятную. Судя по всему, израильтяне через свои агентуры, через подставные фирмы снабжали "Хезболлу" и, возможно, на весь Ближний Восток специально подготовлены аккумуляторы к разным типам устройств, в том числе и пейджерам. Возможно, партия пейджеров уже на заводе была специально подготовлена и аккумуляторы были со взрывчаткой. Судя по тому, что сейчас начали другие типы радиостанций взрываться, явно речь идет о промышленном производстве различных типов аккумуляторов и их поставке или продаже, и еще каким-то образом их доставке в устройства врагов Израиля.

Теоретически все это можно сделать в Украине. Ибо явно использовали слабости в виде коррупции на разных звеньях, на разных цепях снабжения. И я не исключаю такую возможность, если известно, что фирма поставляет аккумуляторы для радиостанций ВСУ, можно завербовать, подкупить или шантажировать человека, который даст посторонним лицам доступ к составам аккумуляторов и, соответственно, замену нормальных аккумуляторов на очень похожие, но со взрывчаткой. Такие аккумуляторы поедут на передовую, в штабы, на стратегические объекты, в политическую власть, и это теоретически может сработать. Вопрос только в возможностях соответствующей [российской] спецслужбы и наличии у них технологических возможностей.

Очевидно, что у израильтян есть такие возможности, но есть ли они у русских? Я не уверен, но не исключаю этого.

Речь идет о том, чтобы микродозы (буквально какие-то 10-15 г) взрывчатого вещества внедрить в аккумуляторы и настроить таким образом, чтобы это взрывалось, когда аккумулятор перегревается до определенной температуры. Скажем, плюс 5 или 10 градусов выше нормальной работы. А для этого необходима технология направления на разные типы устройств специальных команд (по радиоканалу или через интернет) в зависимости от того, что это за устройство и как оно работает. Если цифровое, то это одна технология, если аналоговое, типа пейджера по радиоканалу – совсем другая.

Должна быть определенная наукоемкость и узко специализированные и чрезвычайно высококвалифицированные специалисты. Целая группа, команда с исследовательским центром, все это сначала должна теоретически разработать, затем провести испытания, масштабировать и начать производить в промышленных масштабах.

Я не думаю, что у россиян такой полный технологический цикл, начиная от R&D (научные исследования и разработка) и заканчивая промышленной эксплуатацией. Но выработать – это половина дела. Другая не менее важная половина дела – это доставить, подменить оригинальное, подкупить, завербовать кучу людей в разных организациях, и при этом, чтобы эти люди не пошли в контрразведку, не сдались и не рассказали, и чтобы это долго оставалось в тайне. Россияне, мне кажется, на это не способны. Но, как выяснилось, способны израильтяне, у них не всегда все было гладко, но эта операция им удалась просто блестяще.

— А с другой стороны, наши спецорганы могут провести подобную акцию против врага?

– Теоретически – да, это возможно. Надо аналогично выстроить полный комплекс. Но каких-то квантовых технологий здесь не нужно. Компоненты, элементы этих технологий, давно известны.

Во-первых, вопрос как раз больше организационный. И, во-вторых, агентурное проникновение во враждебную среду. Если с агентурным проникновением у нас стало значительно лучше (особенно ГУР прекрасно работает), то с технологическим компонентом сложно сказать, есть ли в Украине такие возможности. Но у нас точно есть поддержка западных партнеров, однозначно имеющих подобный технологический уровень. Вопрос о том, чтобы это завести вместе, организовать, чтобы не узнал враг раньше времени.

Еще дело в том, что у россиян значительно выше уровень технологической подготовки, чем у "Хезболлы", ХАМАС или подобных группировок. Россияне в плане технологий находятся примерно на нашем уровне. Хотя у них есть ограничения с поставками информационных технологий, не все они доступны или значительно дороже, или имеют обрезанный вид.

Им сложнее снабжать оборудование, но возможно. Но если мы говорим об организации подобного класса операции, то теоретически это может сделать и Украина, и теоретически это может сделать и Россия. Но у каждой из сторон есть свои недостатки, есть определенные преимущества, поэтому опять-таки это возможно сделать.

А будет ли это сделано и когда это будет сделано, будущее нам покажет.

*Интересно, что в Службе безопасности Украины отказались комментировать вопрос "Телеграфа" о возможности проведения операции, похожей на устроенную израильтянами.

Ранее "Телеграф" писал, что выяснилось, как взрывчатка попала в пейджеры "Хезболлы". Прежде чем попасть в руки боевиков они прошли некоторую "модификацию" взрывчаткой.