Громкий скандал с издевательствами над воспитанниками во Львовской области: в отношении директора принято решение

Продолжается расследование уголовного дела

Руководителя учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области отстранили от работы из-за обвинений в вероятном изнасиловании и издевательстве над воспитанницами.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. По его словам, в настоящее время начато расследование.

"На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, воспитанники учебно-реабилитационного центра Львовской области обратились к нему за помощью. После чего было возбуждено уголовное дело.

В Нацполиции подчеркнули, что в 2024 году в отделение не поступало обращение относительно противоправных действий в отношении воспитанников центра. Поэтому заявления о бездействии полиции и замалчивании развращения малолетних не соответствуют действительности.

Правоохранители добавили, что представитель омбудсмена обратился с этим заявлением 27 сентября. После этого на место выехали следователи, ювенальные полицейские и сотрудники других служб области для расследования и установления деталей дела.

Заметим, что воспитанники этого заведения массово жаловались на директора, якобы совершавшего над ними психологическое и физическое насилие. Детей запугивали, оскорбляли и публично унижали. Им якобы говорили о том, что "они никому не нужны" и имеют "проблемы с головой". Относительно девушек-воспитанниц директор центра якобы совершал действия сексуального характера, публично унижал их.

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