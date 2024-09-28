Гучний скандал зі знущаннями над вихованцями на Львівщині: щодо директора ухвалено рішення

Триває розслідування кримінальної справи

Керівника навчального-реабілітаційного закладу на Львівщині відсторонили від роботи через обвинувачення у ймовірному зґвалтуванні та насильстві вихованок.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. За його словами, наразі розпочато розслідування.

"На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, вихованці навчально-реабілітаційного центру на Львівщині звернулися до нього за допомогою. Після чого було порушено кримінальну справу.

У Нацполіції наголосили, що у 2024 році до відділку не надходили звернення щодо протиправних дій щодо вихованців центру. Тому заяви про бездіяльність поліції та замовчування розбещування малолітніх не відповідають дійсності.

Правоохоронці додали, що представник омбудсмена звернувся із цією заявою 27 вересня. Після чого на місце виїхали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб області задля розслідування та встановлення деталей справи.

Зауважимо, що вихованці цього закладу масово скаржились на директора, який нібито чинив над ними психологічне та фізичне насильство. Дітей залякували, ображали та публічно принижували. Їм нібито говорили про те, що "вони нікому не потрібні" і мають "проблеми з головою". Щодо дівчат-вихованок директор центру начебто вчиняв дії сексуального характеру, публічно принижував їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що керівник благодійного фонду заробив на продажу автомобілів для ЗСУ десятки мільйонів.