Говяжий стейк, шаурма и бутерброд с колбасой: предпочтения Зеленского в еде могут поразить вас

В сети до сих пор гуляют мемы о селфи Зеленского с шаурмой

Приглашение журналистов на шашлыки, селфи с шаурмой и бутерброды с колбасой… Президент Владимир Зеленский не очень прихотлив в еде, как рассказывала его супруга Елена Зеленская. Однако, есть блюдо, которое глава государства особенно любит.

"Телеграф" решил вспомнить о предпочтения Владимира Зеленского в еде. И они действительно могут поразить вас.

Владимир Зеленский и шаурма

Наверное, самая нашумевшая история с едой у Владимира Зеленского — это шаурма. Так, сначала в мае 2019 года, когда он стал президентом, то упомянул шаурму в своем поздравлении с Днем Киева. Зеленский написал в Facebook поздравление с днем ​​города, в котором, в частности, отметил, что "есть то, что делает Киев – Киевом". "Это запах цветущих лип и шаурмы у метро", – написал президент. Это вызвало бурную реакцию соцсетей и поток интернет-мемов на эту тему. Причем были как хейтерские комментарии, так и одобрительные и веселые.

Через несколько дней после этого Зеленский запостил фото со своими коллегами и показал, как он в дороге ел шаурму на заправке.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – позорного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно", – написал он в своем Twitter под селфи с шаурмой.

Неприхотливый в еде президент

В одном из интервью BBC (еще довоенных) первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что президент весьма неприхотлив в еде. Он, как и большинство людей, ест мясо, рыбу, салаты.

"Он неприхотлив. Иногда, мне кажется, он льстит, когда говорит, что я очень вкусно готовлю. Ему просто все нравится, он всеяден и ему легко угодить", — призналась первые леди.

При этом Владимир Зеленский не прочь полакомится фаст-фудом. И история с шаурмой тому подтверждение. Также он любит нагетсы и другую быструю еду. А еще не прочь перекусить обычным бутербродом из хлеба и докторской колбасы

"Однажды мы были на Луганщине, заехали на заправку. Там был небольшой магазин. Докторскую колбасу, черный хлеб нам порезали. Кока-кола. Нормально!", — рассказывал президент о своих вкусовых предпочтениях.

Любимое блюдо Зеленского

Однако, несмотря на такую вроде как неприхотливость в еде, любимое блюдо у президента все-таки есть. И это не шарма и не жаренная картошка. Как оказалось, Зеленский просто обожает говяжий стейк, приготовленный в тандыре. Он предпочитает, чтобы мясо стейка было хорошо прожаренным, но не сухим. Причем ранее он мог и сам постоять у гриля и приготовить стейки для всей семьи. Сейчас, скорее всего, такой возможности у президента нет.

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