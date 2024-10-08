Еще одна категория украинских мужчин сможет "без проблем" пересечь границу: о ком речь

Консул рассказал об условиях службы в Украинском легионе

Те украинцы, которые станут частью Украинского легиона, формируемого в Польше, смогут без проблем выезжать за границу. Поскольку подразделение остается добровольческим, то любые детали можно узнать в призывном пункте без "каких-либо обязательств".

Об этом рассказал консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью польскому изданию I.pl. По его словам, функцирование подразделения уже породило много фейков со стороны россиян.

"Любой желающий или колеблющийся может без каких-либо обязательств обратиться в пункт призыва, это добровольное подразделение. Вы можете прийти, посмотреть, как это выглядит, узнать об условиях и сроках договора, правах и обязанностях, а также обсудить свои сомнения с персоналом. В легионе есть финансовое вознаграждение, можно спокойно пересечь границу, чтобы вернуться в отпуска и ротации", — сказал он.

По его словам, в Легион можно подать заявку с 18 лет, хотя в Украине мобилизационным возрастом является 25 лет.

Куць отметил, что заявку на вступление уже подали 196 человек со всей Европы, а у украинцев наблюдается "большой интерес к этой инициативе".

Как сообщалось ранее, о формировании Украинского легиона объявили 8 июля, а после этого глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что в подразделение захотели вступить "несколько тысяч" человек.

В октябре же стало известно, что людей не наберется даже на одну бригаду.