Ще одна категорія українських чоловіків зможе "без проблем" перетнути кордон: про кого мова

Консул розповів про умови служби в Українському легіоні

Ті українці, які стануть частиною Українського легіону, який формується у Польщі, зможуть без проблем виїжджати за кордон. Оскільки підрозділ залишається добровільним, то будь-які деталі можна дізнатися в призовному пункті без будь-яких зобов’язань.

Про це розповів консул України у Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському виданню I.pl. За його словами, функціонування підрозділу вже породило багато фейків з боку росіян.

"Всі охочі або ті, хто сумнівається, можуть без будь-яких зобов’язань звернутися до пункту призову, це добровільний підрозділ. Ви можете прийти, подивитися, як це виглядає, дізнатися про умови та строк договору, права та обов’язки, а також обговорити свої сумніви з персоналом. У легіоні є фінансова винагорода, можна спокійно перетнути кордон, щоб повернутися у відпустки та ротації", — сказав він.

За його словами, до Легіону можна подати заявку з 18 років, хоча в Україні мобілізаційним віком є 25 років.

Куць зазначив, що заявку на вступ уже подали 196 осіб з усієї Європи, а в українців спостерігається "великий інтерес до цієї ініціативи".

Як повідомлялося раніше, про формування Українського легіону оголосили 8 липня, а після цього глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомляв, що до підрозділу захотіли вступити "кілька тисяч" осіб.

У жовтні стало відомо, що людей не набереться навіть на одну бригаду.