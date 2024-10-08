Їх мало хто чув: п’ять рідкісних українських імен із особливим змістом

Багато імен залишилися у віках, але їх мало хто знає

Вибір імені для дитини — це відповідальне завдання, адже воно має бути не тільки милозвучним, а й мати глибокий зміст. Існують поодинокі імена, які були незаслужено забуті, але можуть стати чудовим вибором для нового покоління.

"Телеграф" згадав, якими іменами в Україні колись називали дітей. Вони дуже унікальні та красиво звучать.

Рідкісні українські імена для дівчаток та хлопчиків

Леонілла

Це ім’я має грецьке коріння і походить від слова "леон" (лев), що символізує силу та мужність. Носії імені Леонілла часто мають такі риси характеру, як рішучість, впевненість у собі й прагнення справедливості. Вони зазвичай сильні та незалежні особистості, здатні вести за собою інших та приймати важливі рішення.

Вірляна

Прекрасне старовинне ім’я, що має слов’янське походження. За однією з версій, це ім’я з’явилося від слова "вірити". Так називали дівчаток, які народжувалися в сім’ях, де на них довго чекали й "вірили" в їхню появу. Дівчата з таким ім’ям емоційні та чуйні до оточуючих, вони прагнуть досягнення своїх цілей і не бояться труднощів.

Хотимир

Ім’я Хотимир є слов’янським двоосновним ім’ям, що походить від дієслова "хотіти" та іменника "мир". Це ім’я можна трактувати як "той, хто бажає миру". Чоловіки, які мають це ім’я, часто відрізняються своєю цілеспрямованістю та наполегливістю у досягненні своїх цілей, що допомагає їм долати труднощі та знаходити оптимальні рішення. Це ім’я може символізувати миролюбність та прагнення до порозуміння у житті.

Устим

Це ім’я має давньослов’янське коріння і є похідним від грецького імені Остін (або Аустін), що означає "чудовий" або "шляхетний". У слов’янських традиціях ім’я Устим часто асоціюється з ідеєю мужності та сили. Носії імені Устим, як правило, мають такі риси, як рішучість, завзятість і прагнення справедливості.

Аскольд

Рідкісне ім’я, яке зараз мало хто використовує. Воно походить від староскандинавського "Asgeirr", що означає "божий спис" або "божий воїн". Носії імені Аскольд зазвичай мають такі риси, як хоробрість, рішучість і лідерські якості. Аскольди часто мають високий рівень відповідальності та прагнуть справедливості.

Раніше "Телеграф" розповідав про красиві жіночі імена, які залишаються в пам’яті надовго. Ця вибірка вам сподобається.