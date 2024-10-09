Хотела лишить мужа родительских прав: что известно о жене экс-регионала Колесниченко

Лилия Македон и Вадим Колесниченко имеют сына

Эксрегионал Вадим Колесниченко, всегда выражавший свою пророссийскую позицию, известен громкими политическими, и не только, скандалами. Жена бывшего нардепа Лилия Македон также привлекла к себе немало внимания в 2017 году.

Известно, что избранница Вадима Колесниченко пыталась лишить его родительских прав. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена бывшего пророссийского политического деятеля, чем она занимается и сбежала ли с ним в Крым в 2014 году.

Что известно о Лилии Македон

О браке Вадима Колесниченко и его жене Лилии Македон известно немного деталей, однако некоторые аспекты их истории стали публичными из-за судебных процессов и политической деятельности Колесниченко.

Лилия Македон родилась в 1976 году. В браке с политиком она родила сына Всеволода. Однако после побега мужчины в оккупированный Крым в 2014 году, их отношения начали разрушаться. Лилия стала без помощи сама воспитывать ребенка.

Заявление в суд

В 2017 году Лилия Македон подала в суд с требованием лишить своего мужа Вадима Колесниченко родительских прав, поскольку он не участвовал в воспитании сына и проживал на территории, подконтрольной России.

Колесниченко прокомментировал для издания ТСН эту ситуацию. Он заявил, что его жена увезла сына за границу незаконно.

"Ребенок был похищен и нелегально вывезен в мае 2016 года. Мы знали о подготовке провокации с участием Македон Л. П. Поэтому Федеральной пограничной службой с марта 2016 года был внесен официальный запрет на вывоз сына за пределы границ. В ходе следствия по факту пропажи ребенка было установлено, что Македон за период с апреля по май 2016 года трижды пыталась ввезти ребенка через границу, но ему это не удавалось", — рассказывал Колесниченко.

Также Лилия Македон еще в 2017 году часто выкладывала свои фото в соцсети. Она делилась фотографиями из спортзала и частной жизни.

Поскольку Лилия не является публичной личностбю, нет подтвержденной информации о ее текущем месте проживания или деятельности.

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