Хотіла позбавити чоловіка батьківських прав: що відомо про дружину ексрегіонала Колесніченка

Лілія Македон та Вадим Колесніченко мають сина

Ексрегіонал Вадим Колесніченко, який завжди висловлював свою проросійську позицію, відомий гучними політичними, і не лише, скандалами. Дружина колишнього нардепа, Лілія Македон, також привернула до себе немало уваги у 2017 році.

Відомо, що обраниця Вадима Колесніченка намагалася позбавити його батьківських прав. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина колишнього проросійського політичного діяча, чим вона займається і чи втікла з ним до Криму у 2014 році.

Що відомо про Лілію Македон

Про шлюб Вадима Колесніченка та його дружину Лілію Македон відомо небагато деталей, однак деякі аспекти їхньої історії стали публічними через судові процеси та політичну діяльність Колесніченка.

Лілія Македон народилася 1976 року. У шлюбі з політиком вона народила сина Всеволода. Однак після втечі чоловіка до окупованого Криму у 2014 році, їхні стосунки почали руйнуватися. Лілія стала самостійно виховувати дитину.

Заява до суду

У 2017 році Лілія Македон подала до суду з вимогою позбавити свого чоловіка, Вадима Колесніченка, батьківських прав, оскільки він не брав участь у вихованні сина і проживав на території, підконтрольній Росії.

Колесніченко прокоментував для видання ТСН цю ситуацію. Він заявив, що його дружина вивезла сина за кордон незаконно.

"Дитина була викрадена і нелегально вивезена в травні 2016 року. Ми знали про підготовку провокації за участю Македон Л. П. Тому Федеральною прикордонною службою з березня 2016 року було внесено офіційну заборону на вивезення сина за межі кордонів. В ході слідства за фактом пропажі дитини було встановлено, що Македон за період від квітня до травня 2016 тричі намагалася ввезти дитину через кордон, але їй це не вдавалося", — розповідав Колесніченко.

Також Лілія Македон ще у 2017 часто викладала свої фото в соцмережі. Вона ділилася світлинами зі спортзалу та приватного життя.

Оскільки Лілія не є публічною особою, тому немає підтвердженої інформації про її поточне місце проживання або діяльність.

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