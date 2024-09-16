Сокровища в кошельках: 1 копейку 1992 года продают за сумасшедшую сумму (фото)

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Вышедшие из обращения монеты часто становятся ценным достоянием для коллекционеров. Некоторые экземпляры могут стоить в сотни раз больше своего номинала.

Особое внимание нумизматам привлекают редкие варианты чеканки. К примеру, на площадке по продаже антиквариата и коллекционных вещей Violity можно найти немало интересных предложений для ценителей монет.

Чем особая монета и как ее отличить

Монета 1992 года выпуска номиналом 1 копейка – это оборотная монета Украины. Ее аверс украшает трезубец, надпись "Украина" и год чеканки. На реверсе изображен стилизованный венок из листьев и ягод, а также указан номинал "1 копейка". Существует два типа реверсных штампов: АА с мелкими ягодами и тонким шрифтом и АЭ с крупными ягодами и толстым шрифтом.

Стоимость большинства монет в 1992 году не превышает их номинала в 1 копейку. Однако некоторые разновидности могут стоить гораздо дороже. Самые ценные экземпляры – это монеты с особенностями чеканки.

Разновидность 1.11АЕ с крупными ягодами и округлой верхушкой правого верхнего листа может стоить от 4000 до 14000 гривен. На аукционах такие монеты появляются редко, поэтому цена может достигать 10000-12000 гривен. Недавно на одном из аукционов за такую копейку заплатили 12 500 гривен.

Монета типа 1.2АА с прямой верхушкой правого верхнего листа и маленькими ягодами оценивается в 500-900 гривен. Эта разновидность иногда путают со штампом 1.3, поэтому важно обращать внимание на гравировку зерен.

Самый редкий и дорогой вариант – 1.35АА с маленькими ягодами и ступенчатой верхушкой правого верхнего листа. Его стоимость начинается от 11 000 гривен. В марте 2023 года одну такую монету продали за 17 600 гривен.

Для начинающих коллекционеров важно уметь различать эти нюансы. Подробные сравнения вариантов гравировки можно найти в каталоге И. Т. Коломийца, который является авторитетным источником информации для нумизматов.

В настоящее время на аукционных площадках можно найти разные предложения по продаже монет в 1992 году номиналом в 1 копейку. К примеру, автор одного из текущих лотов предлагает монету за 752 гривны (цена может еще возрасти в зависимости от количества желающих приобрести). Это монета разновидности 1.2АА.

Ранее "Телеграф" писал, что обычные с виду 50 копеек продают за 10 000 гривен. Они обладают одной особенностью.