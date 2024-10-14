"Не вижу предпосылок": военный дал печальную оценку ходу войны в Украине

Украина ждет прорыва, который смог бы изменить ход войны

За последние полгода на фронте нет никаких предпосылок к тому, что Украина идет к победе. Сейчас только замедляется потеря территорий и цена за это очень высока.

Об этом "Телеграфу" сказал успешный бизнесмен, общественный деятель, ныне — командир РУБпАК Геннадий Левитас в материале: "О победе сейчас речь не идет — идет замедление потерь": командир роты беспилотников о том, чего ждет Украина.

"Если открыть DeepState и пересмотреть движение столкновения за последние полгода — лично я не вижу никаких военных предпосылок для того, чтобы мы приближались к победе", — сказал он.

По словам Левитаса, в настоящее время только замедляется утрата территорий. Это происходит безумной ценой.

"Мы ждем какого-то тактического прорыва, технического или, возможно, дипломатического, который может существенно изменить ситуацию, но на моем уровне я его пока не наблюдаю", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов назвал год, в котором может закончиться война в Украине.