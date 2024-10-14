"Не бачу передумов": військовий дав сумну оцінку ходу війни в Україні

Україна чекає на прорив, який зміг би змінити хід війни

За останні півроку на фронті немає жодних передумов до того, що Україна йде до перемоги. Зараз лише сповільнюється втрата територій, і ціна за це дуже висока.

Про це "Телеграфу" сказав успішний бізнесмен, громадський діяч, нині — командир РУБпАК Геннадій Левітас у матеріалі: "Про перемогу зараз не йдеться — йде уповільнення втрат": командир роти безпілотників про те, чого чекає Україна.

"Якщо відкрити DeepState і переглянути рух зіткнення за останні пів року — особисто я не бачу жодних військових передумов для того, щоб ми наближалися до перемоги", — сказав він.

За словами Левітаса, нині лише уповільнюється втрата територій. Це відбувається шаленою ціною.

"Ми чекаємо на якийсь тактичний прорив, технічний або, можливо, дипломатичний, який може суттєво змінити ситуацію, але на моєму рівні я його поки що не спостерігаю", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов назвав рік, у якому може закінчитись війна в Україні.